Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen mit einem verletzten Tatverdächtigen

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.09.2023) beschädigten zwei junge, alkoholisierte Männer mindestens fünf Fahrzeuge im Bereich der Stormstraße in Bergkamen. Die beiden 18jährigen aus Bergkamen und Dortmund befanden sich auf dem Heimweg nach einem Gaststättenaufenthalt. Bei ihrem selbst so genannten "Hopserlauf" beschädigten sie mehrere Außenspiegel, wobei der 18jährige aus Dortmund so unglücklich fiel, dass er sich schwer verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

