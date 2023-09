Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag Abend (22.09.23) auf der Dortmunder Straße ist ein 28jähriger Mann mit einem Daimler Chrysler in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kollidierte der junge Mann zunächst mit einem Verkehrszeichen, bevor die Fahrt durch eine Mauer beendet wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst von der Einsatzörtlichkeit, konnte im Rahmen der Fahndung aber angetroffen werden. Da bei dem 28jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell