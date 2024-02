Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: Raubüberfall in Tankstelle

Unbekannter bedrohte Angestellten mit Messer

Bonn (ots)

Am Samstagabend, 10.02.2024, 21:30 Uhr, erzwang ein bislang Unbekannter bei einem Raubüberfall in einer Tankstelle in Bonn-Rüngsdorf die Herausgabe von Bargeld. Außerdem erbeutete der Unbekannte, der einen Kassierer mit einem Messer bedroht hatte, mehrere Packungen mit Zigaretten.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Unbekannte gegen 21:30 Uhr den Kassenraum der Tankstelle an der Mainzer Straße betreten. Plötzlich zog er ein Messer und bedrohte damit den Kassierer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Anschließend entwendete er noch mehrere Packungen Zigaretten, die er in einen vermutlich schwarzen Rucksack steckte. Danach verließ er den Tatort in Richtung der Konstantinstraße.

Eine polizeiliche Fahndung nach dem Verdächtigen, der bei Tatausführung sein Gesicht mit einer weißen FFP-sowie einer Filtermaske zum Teil verdeckt hatte, verlief bislang ergebnislos.

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre

- auffällig groß und schlank, ca. 190 cm

- markante Augenpartie

-Bekleidung: hellblaue Jeans, dunkle Lederjacke, schwarze Mütze, weiße FFP2 Maske, darüber noch eine weitere graue Filtermaske.

Neben einer sofortigen Fahndung nach dem Unbekannten, leitete die Bonner Polizei noch am Abend Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.

