Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der schweren Körperverletzung: Richter erließ Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen

Bonn (ots)

Am Samstag, 10.02.2024, erließ ein Haftrichter auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gegen einen 30-Jährigen.

Er soll, so der dringende Tatverdacht, am Freitag, 09.02.2024, gegen 10:10 Uhr, in der Maximilianpassage am Bonner Hauptbahnhof einen 27-Jährigen durch den Schlag mit einer Flasche im Kopfbereich schwer verletzt haben.

Die beiden Männer, die sich nach bisherigen Ermittlungen in der Obdachlosenszene in der Innenstadt aufhalten, sollen zuvor in Streit geraten sein. Der 27-jährige Schwerverletzte wurde mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der wohnungslose Tatverdächtige, der in der Vergangenheit wegen der Begehung von Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde kurz nach dem Tatgeschehen durch Beamte der Wache GABI (Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt) vorläufig festgenommen. Im Anschluss übernahmen Beamte des Kriminalkommissariats 14 in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen.

Nach dem Erlass des Haftbefehls durch einen Richter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

