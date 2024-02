Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der Unfallflucht: 33-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Adenauerallee verletzt

Bonn (ots)

Bislang unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (08.02.2024) auf der Bonner Adenauerallee ereignet haben soll. Nach dem bisherigen Stand befand sich ein 33-jähriger Mann gegen 21:35 Uhr auf der Fahrbahn, als es zum Kontakt mit einem vorbeifahrenden Pkw kam. Hierbei wurde der 33-Jährige verletzt. Das Auto soll in Richtung Bad Godesberg weitergefahren sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler des Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bitten Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

