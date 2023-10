Polizei Hamburg

POL-HH: 231010-2.Zeugenaufruf nach versuchtem Raubdelikt in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit 09.10.2023, 18:20 - 18:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Farmsen, August-Krogmann-Straße, U-Bahnhof Farmsen

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem am Montagabend drei noch unbekannte Männer einen 19-Jährigen überfallen hatten. Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 19-jährige Geschädigte gerade dabei, sich auf dem Gehweg am U-Bahnhof Farmsen einen Leih-Roller zu mieten und hielt dafür sein Handy in der Hand. In diesem Moment traten die drei unbekannten Männer an ihn heran und forderten die Herausgabe des Telefons.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei, im Zuge dessen der 19-Jährige mittels einer unbekannten Waffe eine oberflächliche Stichverletzung am Oberschenkel und am Bauch erlitt.

Die drei Tatverdächtigen flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung des U-Bahnhofes. Diese können übereinstimmend wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 18 - 20 Jahre alt - 170 - 180 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Der verletzte 19-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Das zuständige Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell