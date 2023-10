Polizei Hamburg

POL-HH: 231010-1. Zeugenaufruf nach mutmaßlich antisemitischer Körperverletzung in Hamburg-Altstadt

Tatzeit: 09.10.2023, 19:11 Uhr; Tatort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt/Plan

Nach einer Demonstration in der Hamburger Altstadt wurden zwei ehemalige Versammlungsteilnehmerinnen von zwei Männern geschlagen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 73) führt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Gestern Abend fand in der Innenstadt eine Demonstration mit dem Tenor "Solidarität mit Israel" statt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei Aufräumarbeiten im Anschluss an die Versammlung zwei ehemals an der Versammlung teilnehmende Frauen (32,47) von zwei noch unbekannten Männern unvermittelt von hinten angegriffen und geschlagen. Des Weiteren spuckten und traten die Täter auf mehrere auf dem Boden liegende israelische Flaggen. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt in unbekannte Richtung.

Für die Demonstration eingesetzte Polizeibeamte nahmen unmittelbar die Fahndung nach den Flüchtigen auf, in deren Verlauf sie eine Gruppe mehrerer junger Männer überprüften. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, wird derzeit noch geprüft.

Die zuvor benannten Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 20 Jahre - circa 175 bis 180 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - sehr schlank - dunkle Haare - helle Cap - dunkle Steppjacke - enge Hose

Täter 2:

- männlich - sehr schlank - "südländisches" Erscheinungsbild

Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern weiter an.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

