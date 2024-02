Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Kessenich - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am Samstag (17.02.2024), im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Mönkemöllerstraße in Bonn-Kessenich ein.

Nach der Spurenlage gelangten die Unbekannte zunächst auf den Balkon der Wohnung im ersten Stock des Hauses. Durch das gewaltsame Aufhebeln der Balkontür verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Die Einbrecher entwendeten nach den bisherigen Ermittlungen Schmuck sowie mehrere Handtaschen und verließen mit ihrer Beute schließlich unerkannt den Tatort.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-15 0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell