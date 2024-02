Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Bedrohung mit Schußwaffe

Zeugenaufruf

Gernsheim (ots)

Am Samstag, 03.02.2024 gegen 17:53 richtete der Fahrer eines PORSCHE Macan eine Pistole auf den hinter ihm stehenden OPEL eines 22jährigen Kfz-Führers, in dem dieser mit seiner 19jährigen Beifahrerin saß.

Der OPEL-Fahrer war wenige Minuten zuvor von dem PORSCHE überholt worden und hatte daraufhin während der Rotphase an der Ampelkreuzung B426/B44 (Fundgrubenkreuzung)in Richtung des vor ihm stehenden Porsche mehrfach mit der Lichthupe aufgeblendet. Der Fahrer des PORSCHE revanchierte sich im Anschluß, indem er beim Umschalten der Ampel auf "grün" stehenblieb und den 22jährigen an der Weiterfahrt in Richtung Gernsheim hinderte. Beim Umschalten der Ampel auf "gelb" überquerte der PORSCHE in schneller Fahrt die Kreuzung und fuhr weiter in Richtung Gernsheim.

Kurz vor dem Kreisverkehr Pfungstädter Straße / Riedstraße hielt der PORSCHE auf der Bahnüberführung verkehrsbedingt an, woraufhin auch der 22jährige OPEL-Fahrer hinter ihm zum Stehen kam. Als der Fahrer des PORSCHE mit der Schußwaffe in Richtung des OPEL zeigte, legte dessen Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr die Bahnüberführung rückwärts wieder hinauf um sich vor dem Aggressor in Sicherheit zu bringen.

Der PORSCHE entfernte sich im Anschluß in Richtung vom Parkplatz des Gewerbegebiets in der Pfungstädter Straße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell