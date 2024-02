Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (01.02.) kam es zwischen 08:30-14:30 Uhr in der Franconvillestraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Opel Adam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (06206/9440-0) in Verbindung zu setzen.

