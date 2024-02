Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Zeugen gesucht

Bad König (ots)

Am Freitag (02.02.) gegen 22:40 Uhr entzog sich in Bad König ein Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle und missachtete die Anhaltesignale des Polizeifahrzeuges. Er befuhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße flüchtete das Fahrzeug, ein blauer BMW der 3er-Reihe, zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später einer Kontrolle unterzogen werden. Der 26-jährige Fahrzeugführer aus Bad König muss sich nun wegen dem Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 zu melden.

Berichterstatter: POK Senger, Polizeistation Erbach

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell