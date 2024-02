POL-DA: Reichelsheim: Überfall auf Postfiliale/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots) - Auf bisher unbekannte Art verschafften sich Täter in der Nacht von Mittwoch (31.01.) auf Donnerstag (01.02.) Zugang zu einem in der Langgasse geparkten Fahrzeug. Aus dem Kofferraum wurden diverse Werkzeuge und zwei Werkzeugkoffer entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter 06105 4006-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Presse- und ...

