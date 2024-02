POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Drogen beschlagnahmt, Jugendlicher im Verdacht

Roßdorf (ots) - Auf ein Wohnhaus im Stetteritzring in Gundernhausen hatten es Kriminelle am Donnerstag (01.02.), in der Zeit zwischen 16.30 und 20.40 Uhr, abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter anderem Geld und Modeschmuck. Die Kripo in Darmstadt (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise ...

