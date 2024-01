Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß bei Schnee und Eis forderte drei Verletzte

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag (14. Januar) auf der Straße "Wintershaus"/B 229 in Radevormwald zogen sich ein 46-Jähriger Kölner, sowie zwei 60 bzw. 57 Jahre alte Eheleute aus Schwelm schwere Verletzungen zu. Der 46-jährige Autofahrer aus Köln fuhr gegen 16 Uhr auf der B229 in Fahrtrichtung Halver und geriet aufgrund von schneebedingter Fahrbahnglätte in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem Auto der Schwelmer Eheleute. Die Insassen der beiden Fahrzeuge verletzten sich bei dem Unfall schwer und kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Die B229 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell