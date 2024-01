Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen

Gummersbach (ots)

Am Freitagmorgen (12. Januar) hat ein Unbekannter auf dem Nordring in Gummersbach-Bernberg an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine in der Tür aufbewahrte Geldbörse gestohlen.

Der Geschädigte hatte seinen braunen Dacia Duster am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit zwischen 09.30 und 10.00 Uhr nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit, dass der Geschädigte sein Portemonnaie sichtbar im Auto zurückgelassen hatte. Der Dieb schlug eine Seitenscheibe ein und nahm die Geldbörse mit. Bereits kurze Zeit später nutzte er eine in der Geldbörse befindliche EC-Karte, wodurch der Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam wurde.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell