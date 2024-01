Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Wiehl (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (11. Januar) in ein Einfamilienhaus im Wiehler Stadtteil Forst eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr und 22:18 Uhr kletterten die Täter auf die Mülltonnen vor dem Haus und gelangten so zu einem Fenster in der ersten Etage. Dieses hebelten sie auf und gelangten so ins Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut; ob sie fündig wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell