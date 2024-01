Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vorsicht vor Eisplatten auf Fahrzeugdächern

Reichshof (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag (11. Januar) auf der L336 in Brüchermühle ereignet hat. Von einem Lkw waren Eisplatten auf Fahrzeuge des Gegenverkehrs gefallen. Der Lkw-Fahrer hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrer um 14:50 Uhr auf der L336 in Richtung Denklingen, als um 14:50 Uhr in einer Kurve mehrere Eisplatten vom Lkw-Dach fielen. Die Eisplatten trafen im Gegenverkehr den Wagen eines 69-jährigen Wiehlers sowie dahinter das Fahrzeug einer 35-jährigen Nümbrechterin. Am Wagen der Nümbrechterin wurde die Windschutzscheibe zerstört. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht nun Hinweise zu dem Unfallverursacher. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

