Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dreiste Betrugsmasche

Gummersbach (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag (11. Januar) als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben und damit eine Seniorin übers Ohr gehauen. Der Unbekannte klingelte um 11:30 Uhr in der Reininghauser Straße an der Wohnungstür der Seniorin. Er gab sich Sparkassenmitarbeiter aus und gab an, dass es Probleme mit ihrem Girokonto geben würde. Für die Behebung des Problems benötige der Mann ihre EC-Karte sowie die passende PIN. Die Seniorin ließ den Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung, wo sie ihm ihre Bankkarte mit der PIN übergab. Der Unbekannte verließ anschließend ihre Wohnung. Kurze Zeit später rief die Seniorin bei ihrem Geldinstitut an, um sich nach dem weiteren Ablauf zu erkundigen. Dort erfuhr sie schließlich, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Unbekannte hatten da bereits Geld von ihrem Konto abgehoben. Den unbekannten Mann beschreibt sie wie folgt: Er war etwa 1,80 m groß, 50 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug einen Mundschutz.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

