Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 83-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag Opfer eines Diebstahls in der Fruchthallstraße. Die Seniorin hielt sich von 13:30 Uhr bis 14:30 in der Filiale eines Kleider-Discounters auf. Als sie bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihr Gelbeutel weg war. Die Geldbörse hatte sie die ganze Zeit über in der Handtasche auf ihrem Rollator gehabt. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweispapiere der Frau sowie ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

