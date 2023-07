Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung unter Alkoholeinfluss

Sassnitz (ots)

Am 30.07.23 wurde um 22:40 Uhr durch Polizeibeamte der Bundespolizei eine Verkehrsunfall auf der B96B festgestellt und dem Polizeirevier Sassnitz gemeldet. Umgehend wurden Polizeibeamte des Polizeirevieres zum Einsatz gebracht, welche vor Ort die Unfallaufnahme durchführten. Hierbei gab der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi an, dass er mit seinem PKW die B96B aus Richtung Mukran kommend in Richtung B96 befuhr. Ca. 100m vor dem Bahnübergang überquerte ein Hirsch die Fahrbahn. Einen Zusammenstoß konnte der Fahrzeugführer nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde dabei nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde jedoch Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen. Ein vor Ort bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Audi Q7 musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefahrdung des Straßenverkehrs erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

