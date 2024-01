Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch - Tür hielt stand

Hückeswagen (ots)

In der Peterstraße haben am Donnerstag (11. Januar) Kriminelle versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Abends zwischen 17:45 Uhr und 19:50 Uhr versuchten die Täter gewaltsam die Jalousie einer Terrassentür zu entfernen und die Tür zu öffnen. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell