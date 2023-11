Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streitigkeiten münden in Körperverletzung

Arnsberg (ots)

In Arnsberg kam es am Montag gegen 15:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern im Bereich des Busbahnhofes in Neheim. Ein 21jähriger Mann begegnete nach bisherigen Erkenntnissen eher zufällig einem 23-Jährigen im Bereich des Treppenaufganges zur Fußgängerzone. Die dritte Person ist bislang unbekannt. Beide Beteiligten wohnen im Stadtbereich Arnsberg. Die Streitigkeiten mündeten dann in einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Person ein Messer mitgeführt haben. Ob dieses auch eingesetzt worden ist, muss noch abschließend geklärt werden. Der 23jährige Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen und nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Das Messer wurde sichergestellt.

