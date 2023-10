Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Lagerhausstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Lagerhausstraße kam es am 03.10.2023, gegen 17:10 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer 36-jährigen Autofahrerin und einem 26-jährigen Autofahrer. Beide wollten zu diesem Zeitpunkt nach links in den Kaiserwörthdamm abbiegen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Da die Schilderung des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise. Sie haben den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell