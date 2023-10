POL-PPRP: Nicht hereingefallen

Herxheim bei Landau (ots) - Am Dienstag, den 03.10.2023, kam es bei dem Sandbahnrennen in Herxheim bei Landau zu einem Unfall, bei dem der 41- Jahre alte Beifahrer eines Seitenwagengespanns schwer verletzt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr