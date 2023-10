Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Bockert: Einbruch in Kiosk - Täterduo flüchtet

Viersen-Bockert (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 03.00 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Hardter Straße in Bockert ein. Mit einem Gullideckel hatten die Täter die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Zwei Zeugen, die den Einbruch beobachtet hatten, versuchten noch, die Täter festzuhalten. Das Duo konnte aber zu Fuß in Richtung Lichtenberg flüchten. Beide Täter sind nach Angaben der Zeugen etwa 16-20 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Beide waren dunkel gekleidet und maskiert. Die Einbrecher erbeuteten Süß- und Tabakwaren. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (992)

