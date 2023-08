Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 22-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Nachdem es am Dienstagabend zu einem Diebstahl unter Gewaltanwendung in Schwerin gekommen ist, befindet sich ein 22-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete sich bereits am 01.08.2023 gegen 17:40 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Neu Zippendorf. Der 22-Jährige habe den Erkenntnissen nach mit zwei weiteren Männern gemeinschaftlich handelnd Lebensmittel entwendet. Den Diebstahl versuchte eine Verkäuferin zu verhindern und wurde durch den 22-jährigen Täter körperlich angegriffen. Die Täter konnten zunächst flüchten. Durch eine präzise Beschreibung der Täter und anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnte einer der Männer noch am selben Abend gefasst und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin am 02.08.2023 einen Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet. Aktuell befindet sich der 22-jährige Tunesier in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

