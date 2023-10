Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 231013 Nettetal-Kaldenkirchen: Eine Mitfahrt auf einem Fahrradgepäckträger endet im Krankenhaus

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitag, 13.10.2023 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Radfahrer aus Nettetal die Straße An der Kleinbahn in Nettetal-Kaldenkirchen. Auf dem Gepäckträger seines Fahrrades beförderte er verbotswidrig eine 18-jährige Freundin aus Belgien. Diese geriet vermutlich während der Fahrt mit ihrem Fuß in die Speichen des Hinterrades. Beide kamen schließlich mit dem Rad zu Fall. Die junge Dame verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer blieb unverletzt. (989)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell