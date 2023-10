Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgänger von Motorrad angefahren - Motorradfahrer flüchtet

Viersen (ots)

Am Mittwochmorgen um 6:50 Uhr ging der 21-jährige Fußgänger aus Viersen über den Parkplatz eines Möbelhauses an der Kanalstraße in Viersen in Richtung eines Lebensmittelladens. Nach Angaben des Vaters kam dem Fußgänger zeitgleich eine Person auf einem Motorrad entgegen. Diese kam aus Richtung des dortigen Fitnessstudios und fuhr auf den Parkplatz des Möbelhauses. Im Bereich der Einfahrt zum Parkplatz kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 21-Jährigen und dem anschließend flüchtenden Motorrad Fahrenden.

Der 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und durch ein Rettungsteam in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Motorrad Fahrenden oder zum Unfall machen können, melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (986)

