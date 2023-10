Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Nettetal-Breyell (ots)

Am Freitag gegen 14.50 Uhr befuhr ein 57jähriger Motorrollerfahrer aus Venlo in Nettetal-Breyell die Lobbericher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Lobbericher Straße/ Haagstraße überholte ihn ein in gleicher Richtung fahrender 34jähriger LKW-Fahrer aus Viersen-Dülken. Ob es zu einer Berührung kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Rollerfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er derart schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es besteht Lebensgefahr. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Lobbericher Straße für 4 Stunden komplett gesperrt. /UR (988)

