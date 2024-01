Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Betrunken und uneinsichtig

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:10 Uhr fiel einem Passanten in einem Lebensmittelgeschäft an der Kreuzstraße in Lügde eine offensichtlich betrunkene männliche Person auf. Als man im Kassenbereich nah beieinanderstand, war deutlich Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen wahrnehmbar. Nach dem Bezahlen torkelte der Mann zu einem grauen VW-Touran und wollte offensichtlich damit losfahren. Als er von dem Passanten daran gehindert werden sollte, schlug der Betrunkene seine Fahrertür zu und fuhr mit laut aufheulendem Motor vom Parkplatz. Nach kurzer Fahrt hielt der Betrunkene seinen Wagen vor der Sporthalle am Ramberg an. Der Passant war ihm mit seinem Fahrzeug gefolgt und parkte den Betrunkenen kurzerhand ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort eine hohe Alkoholisierung des Mannes aus Lügde fest und ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Mann war völlig uneinsichtig und hielt sich für uneingeschränkt fahrtüchtig. Sein Führerschein wurde dennoch beschlagnahmt, der 49-Jährige wird vorerst zu Fuß gehen müssen.

