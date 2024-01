Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit sieben Verletzten.

Am Donnerstagnachmittag (04.01.2024) ereignete sich um 16:10 Uhr an der Einmündung Remmighauser Straße (B239) / Barntruper Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer aus Schieder-Schwalenberg kollidierte mit seinem BMW beim Linksabbiegen von der B239 in die Barntruper Straße mit dem Opel einer 35-jährigen Lagenserin. Die fünf Insassen des Opel und die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 32.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es durch die Sperrmaßnahmen zu Verkehrsstörungen.

