Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trockenbauwand beschädigt und in Raum eingedrungen

Greiz (ots)

Greiz: Am Donnerstag (26.01.2023), zwischen 18:00 und 18:50 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein ehemaliges Kaufhaus am Puschkinplatz ein, beschädigte eine Trockenbauwand und drang durch das entstandene Loch in einen dahinterliegenden Raum ein. Es entstand Sachschaden, entwendete wurde scheinbar nichts. Die Greizer Polizei ermittelt zu den genauen Umständen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Unbekannten, bei dem es sich um einen jungen Mann, bekleidet mit einem schwarzen Anorak und Mütze handeln soll, an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/ 6210.

