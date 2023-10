Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Israel Fahne geklaut + Hauswand beschmiert + in Behördenzentrum eingebrochen + geschlagen und beleidigt + betrunken aufs Rad gesetzt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Israel Fahne geklaut

Im Wehrdaer Weg haben Unbekannte am Sonntag (22.10.2023) eine Israel-Fahne gestohlen. Diese hing am Balkon im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Festgestellt wurde der der Diebstahl gegen 00:30 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf- Hauswand beschmiert

Am Freitagnachmittag (20.10.2023) wurde der Polizei gegen 13:35 Uhr eine Farbschmiererei im Niederkleiner Weg gemeldet. Unbekannte hatten an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses die Worte "Fck Israel, Free for Palestine" gesprüht. Der Schaden wird mit 350 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Sprayern erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- in Behördenzentrum eingebrochen

Irgendwann, vor Sonntag (22.10.2023), 14:00 Uhr warfen Unbekannte mehrere Fensterscheiben zweier Büroräume im Behördenzentrum ein. Durch diese stiegen die Diebe in das Gebäude, in dem sie mehrere Container und Schränke durchwühlten. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Diebe etwas stahlen. Er verursachte Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Robert-Koch-Straße erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- geschlagen und beleidigt

Im Linienbus zwischen dem Rudolphsplatz und dem Richtsberg kam es in der Nacht zu Sonntag (22.10.2023) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei etwa 25 Jahre alte Männer schlugen auf einen 25-Jährigen ein. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung beleidigten und bedrohten sie den Geschädigten in russischer Sprache. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Schlägern geben, die beide 180 groß waren und eine sportliche Figur hatten. Sie sprachen Deutsch mit russischem Akzent. Der Erste hatte helle, mittellange Haare, einen blonden Schnurbart und war mit einem T-Shirt bekleidet. Der Zweite hatte braune, kurze, gestylte Haare. Er war mit einem dunklen langärmeligen Oberteil bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf- betrunken aufs Rad gesetzt

Mit rund 2 Promille setzte sich am Samstagabend (21.10.2023), gegen 23:15 Uhr ein 56-Jähriger auf sein Fahrrad. Aus Richtung der Straße "Am Altenberg" kommend fuhr er in Höhe der Hausnummer 7 gegen einen geparkten Renault und krachte in das Heck. Er stürzte und verletzte sich leicht. Für den Radfahrer folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Reparatur des blauen Renault Laguna wird etwa 400 Euro kosten.

Unfallfluchten:

Biedenkopf-Wallau:

Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Stabmattenzaun an der Zufahrt zur Turn-/ Sporthalle der Grundschule. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr am vergangenen Mittwoch (18.10.2023) in der Straße "Am Steinacker" beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Wetter / B252:

Auf ihrem Weg über die B252 von Wetter kommend in Richtung Münchhausen, kam einer Chevrolet-Fahrerin am Freitagmittag (20.10.2023) gegen 12:35 Uhr ein Unbekannter mit seinem LKW entgegen. Hierbei überfuhr der Unbekannte offensichtlich die Mittelleitlinie. Die 32-Jährige Chevrolet-Fahrerin wich aus, geriet ins Schleudern, überfuhr ein Andreaskreuz und kam letztlich auf dem Fahrzeugdach unmittelbar vor den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Schienen zum Liegen. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der blaue Chevrolet Kalos hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 3.250 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen größeren hellen Lkw, vermutlich ein Sattelzug oder LKW mit Anhänger, machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf:

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag (21.10.2023) sucht die Polizei nach einem bisher unbekannten Radfahrer. Dieser war mit seinem Bike um 15:50 Uhr auf dem Gehweg in der Niederkleiner Straße unterwegs. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr er gegen eine Eingangstür des dortigen Imbisses, welche gerade geöffnet wurde. Der Radfahrer stürzte, stand auf und flüchtete auf seinem Fat-Bike. Die Polizei sucht nun Zeugen bzw. den Radfahrer bei dem es sich um einen 25-28 Jahre alten, 185 cm großen, dicklichen Mann mit Vollbart handeln soll. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell