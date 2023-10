Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tesla ausgewichen, Fahrradanhänger kippt um + Unfall endet mit Blutentnahme + Geldbörse aus Wohnmobil gestohlen + und weitere...

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Tesla ausgewichen, Fahrradanhänger kippt um

Mittwochmorgen (18.10.2023), gegen 08:03 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Fahrrad samt Anhänger, in dem sich seine zwei Kleinkinder befanden, auf der Emil-von-Behring-Straße. Er fuhr aus Richtung der Behringwerke / Görzhausen kommend in Richtung Marbacher Weg. In Höhe der Hausnummer 11 kam ihm auf seiner Fahrbahn ein schwarzer Tesla Model 3 entgegen, der einen Radfahrer am Überholen war. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Tesla zu vermeiden, wich der Biker nach rechts aus, in dessen Folge kippte der Fahrradanhänger um. Die beiden 2-Jahre und 8 Monate alten Kleinkinder verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die Kinder zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Tesla-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu diesen bzw. seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Unfall endet mit Blutentnahme

Heute früh (20.10.2023), um kurz vor 07:00 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW auf der Sonnenblickallee in Richtung der Lahnberge. Vor ihr fuhr ein Mazda in gleicher Richtung. An der Kreuzung zur Großseelheimer Straße hielt der Fahrer seinen Mazda verkehrsbedingt an. Als kein vorfahrtberechtigter Verkehr mehr zu sehen war, fuhr der 53-Jährige mit seinem Mazda 6 an, bremste jedoch ohne ersichtlichen Grund, die hinter ihm fahrende 22-Jährige fuhr mit ihrem Up! auf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 53-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte fast 1,2 Promille. Für den Mazda-Fahrer folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Neustadt- Geldbörse aus Wohnmobil gestohlen

Unbekannte drangen vergangenen Donnerstag (12.10.2023) in ein unverschlossenes Wohnmobil in der Straße "Am Sägewerk" ein. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke im Innenraum. Mit rund 80 Euro Bargeld flüchteten die Diebe. Wem sind zwischen 12:00 Uhr und 20:25 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Amöneburg-Roßdorf: Rüttelplatte gestohlen

Auf eine 9.000 Euro teure Rüttelplatte des Herstellers Weber hatten es Diebe zwischen 18:20 Uhr am Mittwoch (18.10.2023) und 07:40 Uhr am Donnerstag (19.10.2023) abgesehen. In diesem Zeitraum umgingen sie einen aufgestellten Bauzaun und gelangten so auf das Gelände in der Straße "Auf der Boine". Samt des Bodenverdichters flüchteten die Diebe unerkannt. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- Zaun an der Uni besprüht

Das Tag "Nesk1" sprühten Unbekannte in blaugrüner Farbe an den Sichtschutzzaun am Universitätsgebäude in der Robert-Koch-Straße. Bemerkt wurde die Schmiererei am 11.10.2023, die Polizei erhielt gestern Kenntnis und hat ihre Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Sprayer oder seinem Tag "Nesk1" geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Fronhausen-Oberwalgern: Dacia gestreift

Einen 500 Euro teuren Schaden verursachte ein Unbekannter zwischen dem 05.10.2023, 20:00 Uhr und dem 07.10.2023, 12:00 Uhr an einem Dacia. Offenbar aufgrund zu geringen Seitenabstands streifte er beim Vorbeifahren den in der Lerchenstraße geparkten blauen Lodgy und flüchtete im Anschluss. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell