Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Personen durch freilaufende Hunde leicht verletzt

Eldena (ots)

Am Donnerstagabend wurden in Eldena zwei Personen beim Spaziergang mit ihren eigenen Hunden durch drei freilaufende Hunde leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei Hunde plötzlich von einem Gehöft in der Bahnhofstraße gelangt und unvermittelt auf die Spaziergänger zugelaufen sein. Beim Versuch, ihre eigenen Hunde zu schützen, stürzte eine Frau und erlitt zudem eine Bissverletzung am Finger. Ihr Begleiter erlitt im Gerangel mit den fremden Hunden mehrere Kratzverletzungen. Die Besitzer der entlaufenen Hunde kamen hinzu und sicherten ihre Tiere, bei denen es sich um kleinere Bulldoggen handeln soll. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalter auf und prüft derzeit, wie die Tiere unbeaufsichtigt vom Grundstück gelangen konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell