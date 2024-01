POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Mülltonne angezündet.

Lippe (ots) - In der Zeit von Donnerstagmittag bis Dienstagmorgen (28.12.2023 - 02.01.2024) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Elektrowerkstatt eines Unternehmens in der Straße Westring ein. Es ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 ...

