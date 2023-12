Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - 33-jähriger Beifahrer verursacht Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich auf der Autobahn A8

Ulm (ots)

Fünf Verletzte gab es am Freitag gegen 15.00 Uhr auf der Bundesautobahn A8 Höhe Merklingen in Fahrtrichtung Stuttgart, nachdem der 33-jährige Beifahrer eines Renault Clio ohne Vorwarnung an den 21-jährigen Fahrer einfach so ins Steuer fasste. Der 33-Jährige hatte wohl während der Fahrt geschlafen und dann, laut Zeugen, als er erwachte einfach nach links ins Lenkrad gefasst und es herumgerissen. Hierauf verlor der Fahrer die Kontrolle über den Renault. Das Auto kam ins Schleudern und prallte frontal in die Mittelschutzplanken. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Clio und blieb auf der Seite liegen. Durch den Unfall wurden alle fünf Insassen verletzt, der 21-jährige Fahrer sogar schwer. Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig für den Einsatz des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Die fünf Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei 5.000 Euro. Der 33-jährige Beifahrer sieht nun einer Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr entgegen.

+++++++++++++++++++++ 2587695

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell