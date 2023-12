Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Jugendliche verursachen durch Böllerabschuss einen Brand

Silvesterböller hat eine brennende Hecke und ein brennendes Auto zur Folge

Ulm (ots)

Gegen 16.00 Uhr fuhren am Freitag Feuerwehr und Rettungskräfte in die Sachsenstraße in Uhingen. Von dort wurde der Polizei zunächst ein Fahrzeugbrand mitgeteilt. Im Laufe der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass mehrere Jugendliche dort Böller in eine Hecke geworfen hatten. Diese hatte sich hierdurch entzündet. Das Feuer war so stark, dass es auf einen daneben geparkten VW übergegriffen hat. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Uhingen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 0716193810 entgegen.

+++++++++++++++++++++ 2586285

