POL-UL: (UL) Dietenheim - Betrunkener fährt Reifen platt

7km mit Plattfuß gefahren

Ulm (ots)

Um 00 Uhr wurde der Ulmer Polizei am Samstag mitgeteilt, dass auf der Landstraße 260 von Balzheim Richtung Dietenheim ein Audi an der Insel des dortigen Kreisverkehrs hängen geblieben sei und jetzt mit plattem Reifen weiter in Richtung Wain fahren würde. Die Polizei fuhr vor Ort und überprüfte diese Meldung. Tatsächlich konnte besagter Audi dann in Wain an einer Adresse aufgefunden werden. Bei der Überprüfung des 63-jährigen Fahrers stellte die Streife fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 63-Jährige musste Blut und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 400 Euro.

+++++++++++++++++++++ 2588430

