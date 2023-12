Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunkener sitzt auf der Schutzplanke

Polizei holt 28-jährigen Fußgänger von der B10

Ulm (ots)

Am Samstag gingen gegen 01.00 Uhr bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass eine dunkel gekleidete Person im Bereich B10 und Querspange Nassach auf dem Standstreifen unterwegs sei. Die Streifenwagenbesatzung konnte dann auch einen 28-Jährigen total betrunken auf der Schutzplanke sitzend antreffen. Da der Betrunkene nicht mehr in der Lage war, selbst auf sich zu achten und sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen, musste er dann den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers in Uhingen verbringen. Die Übernachtung wird dem Herrn natürlich in Rechnung gestellt.

