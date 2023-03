Ulm (ots) - Gegen 18 Uhr fuhr die Fahrerin des Renault in der Sedanstraße. An der Einmündung Magirusstraße bog die 51-Jährige nach links ab. Dabei übersah sie den Mitsubishi eines 21-Jährigen. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der Autos blieben die Fahrenden unverletzt. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. In ...

mehr