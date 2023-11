Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) -Transporter aufgebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 09.11.2023 16:00 Uhr bis 11.11.2023, 10:00 Uhr wurden aus einem in den Almen in Bad Dürkheim abgestellten Transporter mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Seitenfensters ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Das Diebesgut kann noch nicht konkret bestimmt werden, es dürften nach erster Sichtung 2 Spezialmessgeräte, eine Bohrmaschine, ein Schweißgerät und ein Spezialbohrer entwendet worden sein. Der Schaden beläuft sich nach jetzigem Stand auf 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell