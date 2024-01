POL-GM: Ladendiebe flüchten mit silbernem Auto

Gummersbach (ots) - Am Freitagmorgen (12. Januar) hat ein Unbekannter auf dem Nordring in Gummersbach-Bernberg an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine in der Tür aufbewahrte Geldbörse gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen braunen Dacia Duster am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit zwischen 09.30 und 10.00 Uhr nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit, dass der Geschädigte sein Portemonnaie sichtbar im ...

mehr