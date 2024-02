Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Kelsterbach, Gottfried-Keller-Straße Ecke Mönchbruchstraße (ots)

Zwischen Donnerstag (01.02.) 18 Uhr und Freitag 8.40 Uhr (02.02.) fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen schwarzen BMW 520d und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der BWM parkte am rechten Straßenrand in der Gottfried-Keller-Straße in Fahrtrichtung Südliche Ringstraße kurz vor der Kreuzung zur Mönchbruchstraße. Der Unfallverursacher parkte vermutlich vor dem BMW und fuhr beim Einlenken gegen die vordere linke Seite des BMW. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980 entgegen.

