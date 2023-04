Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gewächshaus-Bewässerung mit rutschigen Folgen

Bingen (ots)

Trechtingshausen, 05.04., Mainzer Straße, 03:54 Uhr. Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Morgen einen Erdrutsch in Höhe der Mainzer Straße Höhe Nr. 11. Die eintreffenden Beamten konnten feststellen, dass sich eine Menge Erde (mitsamt kleineren Bäume) von einem Hang gelöst, etwa sieben Meter nach unten auf zwei parkende Fahrzeuge gestürzt war und diese dann in Richtung Bundesstraße geschoben hatte. Ursächlich konnte ein Gewächshaus an der Hangkante ausgemacht werden, das unter dauerhafter Bewässerung stand: das völlig durchnässte, schwere Erdreich war in Folge abgerutscht. Die Polizisten drehten das Wasser ab; mithilfe der örtlichen Feuerwehr wurden die angrenzenden Bewohner kurzzeitig evakuiert bis zur Entwarnung. Die Halter der leicht beschädigten Fahrzeuge wurden festgestellt und verständigt. Des Weiteren führten das Technische Hilfswerk (Bergrutsch), das Bauamt sowie der Ortsvorsteher weitere Sicherheits-Prüfungen durch. Aufgrund sich anschließender Sicherungsmaßnahmen (Absicherung des Hanges, Beschilderung) kam es zur zwischenzeitlichen Vollsperrung der B9; anschließend konnte die Bundesstraße wieder beschränkt für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell