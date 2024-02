Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Eine Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß

Gemarkung Riedstadt (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 5.500 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend (03.02.) um 18.06 Uhr im Kreuzungsbereich Bundesstraße 44 und Kreisstraße 156 Gemarkung Riedstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 28-jährige alte Autofahrerin aus Riedstadt (OT: Wolfskehlen) die Bahnhofstraße von Riedstadt (OT:Goddelau) in Richtung Gernsheim. Ein 64-jähriger alter Leichtkraftfahrer aus Riedstadt (OT: Erfelden) befuhr die Bundesstraße 44 von Gernsheim in Richtung Groß-Gerau. Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 44 und der Kreisstraße 156 fuhr der Leichtkraftfahrer mutmaßlich bei Rot über die Lichtzeichenanlage und wurde durch die Autofahrerin erfasst. Dadurch wurde der Leichtkraftfahrer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

