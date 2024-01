POL-GÜ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L191 bei Dummerstorf

Güstrow/ Strenz (ots) - Am Mittwoch gegen 11:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Deutscher mit einem Renault die L142 aus Richtung B103 kommend in Fahrtrichtung Strenz. Nach einer leichten Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß er mit einem Verkehrszeichen am rechten ...

