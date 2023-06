Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rätselhafter Diebstahl nach zehn Jahren geklärt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Da staunten die Beamtinnen und Beamten nicht schlecht: Bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses am Donnerstag (15.06.) wurden zeitgleich zwei Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurde neben Betäubungsmitteln und weiteren Beweismitteln ein Schild gefunden. Dieses hing dekorativ in der Küche - und zog die Aufmerksamkeit der Polizistinnen und Polizisten auf sich. Denn bei dem Schild handelte es sich um Diebesgut der besonderen Art: es war vor vielen Jahren von der Wache BD Ost entwendet worden. Darauf zu lesen: Polizeipräsidium Oberhausen - Bezirksdienst Ost. Bezirksdienstbeamter Jürgen Gronenberg erinnert sich: "Es war bereits zuvor schon einmal geklaut worden. Dann, im Jahr 2005, ist es ebenfalls bei einer Durchsuchungsaktion aufgefunden und wieder an der Wache angebracht worden." Jedoch übte das Schild auf die Oberhausener Kriminellen offensichtlich eine große Anziehungskraft aus. Denn im Jahr 2013 ist es dann erneut gestohlen und nun im Zuge der Durchsuchungsmaßnahme aufgefunden worden. "Das ist wirklich eine kuriose Geschichte", erzählt Jürgen Gronenberg. "Vor allem freue ich mich aber, dass das Schild noch in meiner aktiven Dienstzeit wieder gefunden worden ist." Was mit dem Schild jetzt, zehn Jahre später, geschieht - das bleibt allerdings noch abzuwarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell