POL-BN: Bonn-Duisdorf: Fahrradfahrer fuhr in Schlangenlinien - 45-Jähriger musste Blutprobe abgeben

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (20.02.2024) beendete ein Streifenteam der Bonner Polizei die Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers in Duisdorf. Der 45 -jährige Mann war gegen 00:19 Uhr zunächst aufgefallen, da er ohne Licht aus Richtung des Schmittgasser Kirchwegs in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Die Beamten stoppten den in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer schließlich und überprüften seine Fahrtüchtigkeit. Die lallende und verwaschene Aussprache sowie der schwankende Gang des Mannes waren weitere Indizien für eine Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholvortest lehnte der 45-Jährige zunächst ab - kurz darauf willigte er schließlich doch ein, war jedoch aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht in der Lage den Test ordnungsgemäß durchzuführen. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe zur Beweissicherung an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Den Mann erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

