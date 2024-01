Polizei Homberg

POL-HR: Körle - Einbruch in Autowerkstatt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.01.2024:

Körle

Einbruch in Autowerkstatt

Tatzeit: Samstag, 27.01.2024, 18:46 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 10:12 Uhr

Unbekannte Täter sind vermutlich in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag in eine Autowerkstatt in der Straße "An der Eiche" in Körle eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Werkstatträumen. Dort entwendeten die unbekannten Täter hochwertige Werkzeuge sowie einen Computer mit Bildschirm (sog. Kfz.-Diagnosegerät). Der geschätzte Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Der Sachschaden wird mit 1000,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell